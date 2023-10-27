Двох юних навідників ударів РФ по Харківщині залишили у СІЗО – прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Двом харків’янам, підозрюваних у держзраді, які наводили ворожий вогонь по Харківщині, продовжили запобіжний захід.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, суд залишив чоловіків у СІЗО до 25 грудня без права внесення застави.
Нагадаємо, 19-річний чоловік та його 20-річний знайомий пересувалися по місту й області на велосипедах та збирали інформацію про місця зосередження сил і засобів українських військових. Надалі чоловіки позначали на гугл-мапах місця дислокації воїнів ЗСУ та відправляли фотографії з цими відмітками своєму куратору — представнику ФСБ РФ. Отримана від фігурантів інформація використовувалась РФ для здійснення обстрілів. 1 серпня чоловіків затримали.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наводчики, прокуратура, рф, СИЗО, удары, харківщина, юные;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом харків’янам, підозрюваних у держзраді, які наводили ворожий вогонь по Харківщині, продовжили запобіжний захід.".