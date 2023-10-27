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Двох юних навідників ударів РФ по Харківщині залишили у СІЗО – прокуратура

Суспільство 16:22   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Двох юних навідників ударів РФ по Харківщині залишили у СІЗО – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Двом харків’янам, підозрюваних у держзраді, які наводили ворожий вогонь по Харківщині, продовжили запобіжний захід.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, суд залишив чоловіків у СІЗО до 25 грудня без права внесення застави.

Нагадаємо, 19-річний чоловік та його 20-річний знайомий пересувалися по місту й області на велосипедах та збирали інформацію про місця зосередження сил і засобів українських військових. Надалі чоловіки позначали на гугл-мапах місця дислокації воїнів ЗСУ та відправляли фотографії з цими відмітками своєму куратору — представнику ФСБ РФ. Отримана від фігурантів інформація використовувалась РФ для здійснення обстрілів. 1 серпня чоловіків затримали.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом харків’янам, підозрюваних у держзраді, які наводили ворожий вогонь по Харківщині, продовжили запобіжний захід.".