Двух юных наводчиков ударов РФ по Харьковщине оставили в СИЗО – прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Двум харьковчанам, подозреваемым в госизмене, которые наводили вражеский огонь по Харьковщине, продолжили меру пресечения.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, суд оставил мужчин в СИЗО до 25 декабря без права внесения залога.
Напомним, 19-летний мужчина и его 20-летний знакомый передвигались по городу и области на велосипедах и собирали информацию о местах сосредоточения сил и средств украинских военных. Потом мужчины отмечали на гугл-картах места дислокации воинов ВСУ и отправляли фотографии с этими отметками своему куратору — представителю ФСБ РФ. Полученная от фигурантов информация использовалась РФ для совершения обстрелов. 1 августа мужчин задержали.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двум харьковчанам, подозреваемым в госизмене, которые наводили вражеский огонь по Харьковщине, продолжили меру пресечения.".