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Двух юных наводчиков ударов РФ по Харьковщине оставили в СИЗО – прокуратура

Общество 16:22   27.10.2023
Виктория Яковенко
Двух юных наводчиков ударов РФ по Харьковщине оставили в СИЗО – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Двум харьковчанам, подозреваемым в госизмене, которые наводили вражеский огонь по Харьковщине, продолжили меру пресечения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, суд оставил мужчин в СИЗО до 25 декабря без права внесения залога.

Напомним, 19-летний мужчина и его 20-летний знакомый передвигались по городу и области на велосипедах и собирали информацию о местах сосредоточения сил и средств украинских военных. Потом мужчины отмечали на гугл-картах места дислокации воинов ВСУ и отправляли фотографии с этими отметками своему куратору — представителю ФСБ РФ. Полученная от фигурантов информация использовалась РФ для совершения обстрелов. 1 августа мужчин задержали.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двум харьковчанам, подозреваемым в госизмене, которые наводили вражеский огонь по Харьковщине, продолжили меру пресечения.".