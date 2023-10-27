Двух юных наводчиков ударов РФ по Харьковщине оставили в СИЗО – прокуратура

Двум харьковчанам, подозреваемым в госизмене, которые наводили вражеский огонь по Харьковщине, продолжили меру пресечения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, суд оставил мужчин в СИЗО до 25 декабря без права внесения залога.

Напомним, 19-летний мужчина и его 20-летний знакомый передвигались по городу и области на велосипедах и собирали информацию о местах сосредоточения сил и средств украинских военных. Потом мужчины отмечали на гугл-картах места дислокации воинов ВСУ и отправляли фотографии с этими отметками своему куратору — представителю ФСБ РФ. Полученная от фигурантов информация использовалась РФ для совершения обстрелов. 1 августа мужчин задержали.