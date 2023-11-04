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Дощ і сильні пориви вітру. Погода у Харкові та області на 5 листопада

Суспільство 20:01   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Дощ і сильні пориви вітру. Погода у Харкові та області на 5 листопада

У неділю, 5 листопада, на Харківщині вранці та вдень прогнозують короткочасні дощі. Також синоптики попереджають жителів про сильні пориви вітру.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі прогнозують короткочасний дощ, стовпчики термометрів показуватимуть 11-13 градусів тепла, вдень – 15-17. Вітер південно-східний, вночі та вранці пориви, 15-20 м/с.

По області нічна температура становитиме 10-15 градусів тепла, вдень термометри покажуть 13-18 градусів. Уночі також очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 20:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 5 листопада, на Харківщині вранці та вдень прогнозують короткочасні дощі. Також синоптики попереджають жителів про сильні пориви вітру.".