Дощ і сильні пориви вітру. Погода у Харкові та області на 5 листопада

У неділю, 5 листопада, на Харківщині вранці та вдень прогнозують короткочасні дощі. Також синоптики попереджають жителів про сильні пориви вітру.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі прогнозують короткочасний дощ, стовпчики термометрів показуватимуть 11-13 градусів тепла, вдень – 15-17. Вітер південно-східний, вночі та вранці пориви, 15-20 м/с.

По області нічна температура становитиме 10-15 градусів тепла, вдень термометри покажуть 13-18 градусів. Уночі також очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с.