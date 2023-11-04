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Дождь и сильные порывы ветра. Погода в Харькове и области на 5 ноября

Общество 20:01   04.11.2023
Виктория Яковенко
Дождь и сильные порывы ветра. Погода в Харькове и области на 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, в Харьковской области утром и днем прогнозируют кратковременные дожди. Также синоптики предупреждают жителей о сильных порывах ветра.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью прогнозируют кратковременный дождь, столбики термометров будут показывать 11-13 градусов тепла, днем – 15-17. Ветер юго-восточный, ночью и утром порывы, 15-20 м/с.

По области ночная температура будет составлять 10-15 градусов тепла, днем термометры покажут 13-18 градусов. Ночью также ожидают кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы, 15-20 м/с.

Читайте также: Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 20:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 5 ноября, в Харьковской области утром и днем прогнозируют кратковременные дожди. Также синоптики предупреждают жителей о сильных порывах ветра.".