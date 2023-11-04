Дождь и сильные порывы ветра. Погода в Харькове и области на 5 ноября
В воскресенье, 5 ноября, в Харьковской области утром и днем прогнозируют кратковременные дожди. Также синоптики предупреждают жителей о сильных порывах ветра.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью прогнозируют кратковременный дождь, столбики термометров будут показывать 11-13 градусов тепла, днем – 15-17. Ветер юго-восточный, ночью и утром порывы, 15-20 м/с.
По области ночная температура будет составлять 10-15 градусов тепла, днем термометры покажут 13-18 градусов. Ночью также ожидают кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы, 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 20:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 5 ноября, в Харьковской области утром и днем прогнозируют кратковременные дожди. Также синоптики предупреждают жителей о сильных порывах ветра.".