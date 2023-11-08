Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття
Будівлю 28-ї пожежно-рятувальної частини в місті Ізюм на Харківщині, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ракетного удару, допомагають відновлювати прикарпатські бійці ДСНС.
«8 листопада, до Харкова прибула гуманітарна місія від рятувальників Івано-Франківщини. Вони передали для відновлення ізюмської частини 20 тонн цементу та інші будівельні матеріали. Меценатами у справі відновлення підрозділу ДСНС виступило ПАТ «Івано-Франківськцемент», виділивши на ці потреби будівельну продукцію власного виробництва, а також благодійний фонд «Чисті серцем», які передали для рятувальників оргтехніку та генератор», – зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Нагадаємо, вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. Росіяни влучили у будівлю пожежної частини. Постраждали вісім рятувальників та 13 одиниць техніки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, ГСЧС, помощь, ракетный, спасатели, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівлю 28-ї пожежно-рятувальної частини в місті Ізюм на Харківщині, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ракетного удару, допомагають відновлювати прикарпатські бійці ДСНС.".