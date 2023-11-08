Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття

Будівлю 28-ї пожежно-рятувальної частини в місті Ізюм на Харківщині, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ракетного удару, допомагають відновлювати прикарпатські бійці ДСНС.

«8 листопада, до Харкова прибула гуманітарна місія від рятувальників Івано-Франківщини. Вони передали для відновлення ізюмської частини 20 тонн цементу та інші будівельні матеріали. Меценатами у справі відновлення підрозділу ДСНС виступило ПАТ «Івано-Франківськцемент», виділивши на ці потреби будівельну продукцію власного виробництва, а також благодійний фонд «Чисті серцем», які передали для рятувальників оргтехніку та генератор», – зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Нагадаємо, вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. Росіяни влучили у будівлю пожежної частини. Постраждали вісім рятувальників та 13 одиниць техніки.