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Удар по пожарной части в Изюме: бойцам ГСЧС помогли коллеги из Прикарпатья

Общество 13:54   08.11.2023
Виктория Яковенко
Удар по пожарной части в Изюме: бойцам ГСЧС помогли коллеги из Прикарпатья Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Здание 28-й пожарно-спасательной части в городе Изюм на Харьковщине, которое значительно повреждено в результате ракетного удара, помогают восстанавливать прикарпатские бойцы ГСЧС.

«8 ноября в Харьков прибыла гуманитарная миссия от спасателей Ивано-Франковской области. Они передали для обновления изюмской части 20 тонн цемента и другие строительные материалы. Меценатами по делу восстановления подразделения ГСЧС выступило ПАО «Ивано-Франковскцемент», выделив на эти нужды строительную продукцию собственного производства, а также благотворительный фонд «Чистые сердцем», которые передали спасателям оргтехнику и генератор», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, ночью с 26 на 27 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Изюму. Россияне попали в здание пожарной части. Пострадали восемь спасателей и 13 единиц техники.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 13:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание 28-й пожарно-спасательной части в городе Изюм на Харьковщине, которое значительно повреждено в результате ракетного удара, помогают восстанавливать прикарпатские бойцы ГСЧС.".