Удар по пожарной части в Изюме: бойцам ГСЧС помогли коллеги из Прикарпатья
Здание 28-й пожарно-спасательной части в городе Изюм на Харьковщине, которое значительно повреждено в результате ракетного удара, помогают восстанавливать прикарпатские бойцы ГСЧС.
«8 ноября в Харьков прибыла гуманитарная миссия от спасателей Ивано-Франковской области. Они передали для обновления изюмской части 20 тонн цемента и другие строительные материалы. Меценатами по делу восстановления подразделения ГСЧС выступило ПАО «Ивано-Франковскцемент», выделив на эти нужды строительную продукцию собственного производства, а также благотворительный фонд «Чистые сердцем», которые передали спасателям оргтехнику и генератор», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, ночью с 26 на 27 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Изюму. Россияне попали в здание пожарной части. Пострадали восемь спасателей и 13 единиц техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, Изюм, помощь, ракетный, спасатели, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание 28-й пожарно-спасательной части в городе Изюм на Харьковщине, которое значительно повреждено в результате ракетного удара, помогают восстанавливать прикарпатские бойцы ГСЧС.".