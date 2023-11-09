Харків’янам дали поради, як уберегтися від COVID, ГРВІ та грипу

У Харківській міськраді розповіли, як уберегти себе від застуди.

Жителям рекомендують регулярно мити руки та використовувати антисептик, уникати фізичних контактів та скупчень людей, провітрювати приміщення, використовувати зволожувач повітря, достатньо спати, збалансовано харчуватися та не забувати про фізичну активність.

Також у міськраді відзначили важливість вакцинації від грипу, COVID-19 та пневмококової інфекції.

Нагадаємо, у Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляла мерія.