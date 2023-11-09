Харків’янам дали поради, як уберегтися від COVID, ГРВІ та грипу
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді розповіли, як уберегти себе від застуди.
Жителям рекомендують регулярно мити руки та використовувати антисептик, уникати фізичних контактів та скупчень людей, провітрювати приміщення, використовувати зволожувач повітря, достатньо спати, збалансовано харчуватися та не забувати про фізичну активність.
Також у міськраді відзначили важливість вакцинації від грипу, COVID-19 та пневмококової інфекції.
Нагадаємо, у Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляла мерія.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, заболели, міськрада, ОРВИ, советы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янам дали поради, як уберегтися від COVID, ГРВІ та грипу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді розповіли, як уберегти себе від застуди.".