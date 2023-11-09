Харьковчанам дали советы, как уберечься от COVID, ОРВИ и гриппа

В Харьковском горсовете рассказали, как уберечь себя от простуды.

Жителям рекомендуют регулярно мыть руки и использовать антисептик, избегать физических контактов и скоплений людей, проветривать помещение, использовать увлажнитель воздуха, достаточно спать, сбалансировано питаться и не забывать о физической активности.

Также в горсовете отметили важность вакцинации от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции.

Напомним, в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 октября по 5 ноября заболели 1509 человек, из них 41% — дети, сообщали в мэрии.