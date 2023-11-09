Харьковчанам дали советы, как уберечься от COVID, ОРВИ и гриппа
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете рассказали, как уберечь себя от простуды.
Жителям рекомендуют регулярно мыть руки и использовать антисептик, избегать физических контактов и скоплений людей, проветривать помещение, использовать увлажнитель воздуха, достаточно спать, сбалансировано питаться и не забывать о физической активности.
Также в горсовете отметили важность вакцинации от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции.
Напомним, в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 октября по 5 ноября заболели 1509 человек, из них 41% — дети, сообщали в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболели, міськрада, ОРВИ, советы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете рассказали, как уберечь себя от простуды.".