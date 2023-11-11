Куп’янськ атакували три ворожі дрони. Прокуратура показала наслідки (фото)
Прокуратура показала наслідки ударів “шахедів” по місту Куп’янськ та селищу Солоницівка Харківської області увечері 10 листопада.
У Солоницівці зазнали пошкоджень школа та складські приміщення, а в Куп’янську частково зруйновані житлові будинки, господарчі споруди та магазин. Сталися масштабні пожежі. За попередніми даними, ворог атакував Куп’янськ трьома безпілотниками, повідомляє Харківська облпрокуратура.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, близько 22-ї години 10 листопада командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написали про ворожі ударні дрони над регіоном, які рухалися в напрямку Харкова. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що «шахеди» вдарили по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Солоницівка Харківського району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, обстріл, прокуратура, солоницевка, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 11:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура показала наслідки ударів “шахедів” по місту Куп’янськ та селищу Солоницівка Харківської області увечері 10 листопада.".