Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 11:33   11.11.2023
Елена Нагорная
Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура показала последствия ударов «шахедов» по городу Купянск и поселку Солоницевка Харьковской области вечером 10 ноября.

В Солоницевке получили повреждения школа и складские помещения, а в Купянске частично разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин. Произошли масштабные пожары. По предварительным данным, враг атаковал Купянск тремя беспилотниками, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, около 22-х часов 10 ноября командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написали о вражеских ударных дронах над регионом, которые двигались в направлении Харькова. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «шахеды» ударили по городам Купянск, Волчанск и поселку Солоницевка Харьковского района.

Читайте также: «Первая атака «шахедами» была по Купянску». Канашевич рассказал подробности

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
10.11.2023, 09:57
Главные новости Харькова 11.11: ночные «прилеты», фронт, проверка метрошколы
Главные новости Харькова 11.11: ночные «прилеты», фронт, проверка метрошколы
11.11.2023, 11:20
Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября
Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября
10.11.2023, 19:47
Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)
Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)
11.11.2023, 08:23
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
09.11.2023, 20:05
Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото)
Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото)
11.11.2023, 11:33

Новости по теме:

09:20
«Первая атака «шахедами» была по Купянску». Канашевич рассказал подробности
08:42
Военные РФ продвинулись в районе Петропавловки на Харьковщине — ISW
07:49
Военные РФ на Харьковщине проводили штурмы при поддержке авиации — Генштаб
08:15
По Купянску ночью ударили из РСЗО «Ураган» — Синегубов
23:01
Потери РФ за неделю под Купянском и Лиманом: почти 2 тысячи солдат и 200 машин

Вы читали новость: «Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 11:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура показала последствия ударов «шахедов» по городу Купянск и поселку Солоницевка Харьковской области вечером 10 ноября. В Солоницевке получили повреждения…".