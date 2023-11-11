Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото)

Прокуратура показала последствия ударов «шахедов» по городу Купянск и поселку Солоницевка Харьковской области вечером 10 ноября.

В Солоницевке получили повреждения школа и складские помещения, а в Купянске частично разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин. Произошли масштабные пожары. По предварительным данным, враг атаковал Купянск тремя беспилотниками, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, около 22-х часов 10 ноября командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написали о вражеских ударных дронах над регионом, которые двигались в направлении Харькова. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «шахеды» ударили по городам Купянск, Волчанск и поселку Солоницевка Харьковского района.