Купянск атаковали три вражеских дрона. Прокуратура показала последствия (фото)
Прокуратура показала последствия ударов «шахедов» по городу Купянск и поселку Солоницевка Харьковской области вечером 10 ноября.
В Солоницевке получили повреждения школа и складские помещения, а в Купянске частично разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин. Произошли масштабные пожары. По предварительным данным, враг атаковал Купянск тремя беспилотниками, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, около 22-х часов 10 ноября командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написали о вражеских ударных дронах над регионом, которые двигались в направлении Харькова. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «шахеды» ударили по городам Купянск, Волчанск и поселку Солоницевка Харьковского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, прокуратура, солоницевка, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 11:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура показала последствия ударов «шахедов» по городу Купянск и поселку Солоницевка Харьковской области вечером 10 ноября. В Солоницевке получили повреждения…".