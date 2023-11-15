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Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили ворожої техніки на $3,9 млн (відео)

Суспільство 19:51   15.11.2023
Олена Нагорна
Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили ворожої техніки на $3,9 млн (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку підбила FPV-дронами шість одиниць російської техніки на понад 3,9 мільйона доларів і ліквідувала шістьох окупантів.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники знищили три БМП-1 по 100 тисяч доларів та автомобіль “Нива”, а також підбили ще одну БМП-1 та танк Т-72Б3 за 3,5 мільйона доларів.

Відео: Юрій Федоренко

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 19:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку підбила FPV-дронами шість одиниць російської техніки на понад 3,9 мільйона доларів і ліквідувала шістьох окупантів.".