Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили ворожої техніки на $3,9 млн (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку підбила FPV-дронами шість одиниць російської техніки на понад 3,9 мільйона доларів і ліквідувала шістьох окупантів.
Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники знищили три БМП-1 по 100 тисяч доларів та автомобіль “Нива”, а також підбили ще одну БМП-1 та танк Т-72Б3 за 3,5 мільйона доларів.
Відео: Юрій Федоренко
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, бахмут, БПЛА, дроны, федоренко, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку підбила FPV-дронами шість одиниць російської техніки на понад 3,9 мільйона доларів і ліквідувала шістьох окупантів.".