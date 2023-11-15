Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили вражеской техники на $3,9 млн (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении подбила FPV-дронами шесть единиц российской техники на более чем 3,9 миллиона долларов и ликвидировала шестерых оккупантов.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, защитники уничтожили три БМП-1 по 100 тысяч долларов и автомобиль «Нива», а также подбили еще одну БМП-1 и танк Т-72Б3 за 3,5 миллиона долларов.

Видео: Юрий Федоренко