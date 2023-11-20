Харків’янин намагався втекти до РФ – його спіймали

54-річний харків’янин агітував за “русский мир” у соцмережах, а коли зрозумів, що за це доведеться відповідати, спробував вирушити в цей “мир” особисто.

Житель Харкова на своїх сторінках у соцмережах нахвалював російських військових.

“Зловмисник поширював матеріали, у котрих підтримував російську армію та путіна. Також у своїх публікаціях агітатор писав, що хоче аби рф швидше захопила Україну“, – зазначив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Харків’янин дописався до того, що до нього прийшли “гості”. Вдома в любителя РФ виявили мобільний телефон та флешку, де зберігалися матеріали ворожої пропаганди. Тож йому повідомили про підозру у виправданні агресії РФ та глорифікації її учасників. Але відповідати за “русский мир” перед українським правосуддям чоловік не захотів.

“Після оголошення підозри, зловмисник переховувався від слідства та намагався втекти до рф, проте оперативники встановили його місцеперебування та затримали“, – поінформував Абдула.

Наразі фанат “русского мира” – в СІЗО. А розслідування щодо нього триває.