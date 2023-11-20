Харків’янин намагався втекти до РФ – його спіймали
54-річний харків’янин агітував за “русский мир” у соцмережах, а коли зрозумів, що за це доведеться відповідати, спробував вирушити в цей “мир” особисто.
Житель Харкова на своїх сторінках у соцмережах нахвалював російських військових.
“Зловмисник поширював матеріали, у котрих підтримував російську армію та путіна. Також у своїх публікаціях агітатор писав, що хоче аби рф швидше захопила Україну“, – зазначив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Харків’янин дописався до того, що до нього прийшли “гості”. Вдома в любителя РФ виявили мобільний телефон та флешку, де зберігалися матеріали ворожої пропаганди. Тож йому повідомили про підозру у виправданні агресії РФ та глорифікації її учасників. Але відповідати за “русский мир” перед українським правосуддям чоловік не захотів.
“Після оголошення підозри, зловмисник переховувався від слідства та намагався втекти до рф, проте оперативники встановили його місцеперебування та затримали“, – поінформував Абдула.
Читайте також: “Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ
Наразі фанат “русского мира” – в СІЗО. А розслідування щодо нього триває.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, підозра., рускій мір, СБУ, СИЗО;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин намагався втекти до РФ – його спіймали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "54-річний харків’янин агітував за “русский мир” у соцмережах, а коли зрозумів, що за це доведеться відповідати, спробував вирушити в цей “мир” особисто".