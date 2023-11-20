Харьковчанин пытался сбежать в РФ — его поймали
54-летний харьковчанин агитировал за «русский мир» в соцсетях, а когда понял, что за это придется отвечать, попытался отправиться в этот мир лично.
Житель Харькова на своих страницах в соцсетях нахваливал российских военных.
«Злоумышленник распространял материалы, поддерживавшие российскую армию и путина. Также в своих публикациях агитатор писал, что хочет, чтобы рф быстрее захватила Украину», — отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Харьковчанин дописался до того, что к нему пришли «гости». Дома у любителя РФ обнаружили мобильный телефон и флешку, где хранились материалы вражеской пропаганды. Так что ему сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ и глорификации ее участников. Но отвечать за «русский мир» перед украинским правосудием мужчина не захотел.
«После объявления подозрения, злоумышленник скрывался от следствия и пытался бежать в рф, однако оперативники установили его местонахождение и задержали», — проинформировал Абдула.
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Сейчас фанат «русского мира» — в СИЗО. А расследование в отношении его продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, підозра., русский мир, СБУ, СИЗО;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "54-летний харьковчанин агитировал за «русский мир» в соцсетях, а когда понял, что за это придется отвечать, попытался отправиться в этот мир лично".