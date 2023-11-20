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Харьковчанин пытался сбежать в РФ — его поймали

Общество 12:00   20.11.2023
Оксана Горун
Харьковчанин пытался сбежать в РФ — его поймали

54-летний харьковчанин агитировал за «русский мир» в соцсетях, а когда понял, что за это придется отвечать, попытался отправиться в этот мир лично.

Житель Харькова на своих страницах в соцсетях нахваливал российских военных.

«Злоумышленник распространял материалы, поддерживавшие российскую армию и путина. Также в своих публикациях агитатор писал, что хочет, чтобы рф быстрее захватила Украину», — отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Харьковчанин дописался до того, что к нему пришли «гости». Дома у любителя РФ обнаружили мобильный телефон и флешку, где хранились материалы вражеской пропаганды. Так что ему сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ и глорификации ее участников. Но отвечать за «русский мир» перед украинским правосудием мужчина не захотел.

«После объявления подозрения, злоумышленник скрывался от следствия и пытался бежать в рф, однако оперативники установили его местонахождение и задержали», — проинформировал Абдула.

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Сейчас фанат «русского мира» — в СИЗО. А расследование в отношении его продолжается.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "54-летний харьковчанин агитировал за «русский мир» в соцсетях, а когда понял, что за это придется отвечать, попытался отправиться в этот мир лично".