Встромив ніж у спину: на Салтівці безробітний харків’янин напав на перехожого

Правоохоронці затримали чоловіка, який ввечері на Салтівці кинувся з ножем на перехожого.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисник несподівано підбіг до компанії невідомих йому людей та вдарив 26-річного чоловіка спочатку ногою, а потім встромив ніж у спину. Після цього нападник втік. Потерпілий з ножовим пораненням знаходиться у лікарні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний безробітний харків’янин. Його затримали.

Під час обшуку у фігуранта вилучили речові докази. Зловмисник вказав місце, де він викинув ніж.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.