Встромив ніж у спину: на Салтівці безробітний харків’янин напав на перехожого
Правоохоронці затримали чоловіка, який ввечері на Салтівці кинувся з ножем на перехожого.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисник несподівано підбіг до компанії невідомих йому людей та вдарив 26-річного чоловіка спочатку ногою, а потім встромив ніж у спину. Після цього нападник втік. Потерпілий з ножовим пораненням знаходиться у лікарні.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний безробітний харків’янин. Його затримали.
Під час обшуку у фігуранта вилучили речові докази. Зловмисник вказав місце, де він викинув ніж.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Читайте також: Кілька разів вдарив ножем. У Харкові чоловік ледве не вбив брата
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: напал, нож, поліція, прохожий, салтовка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Встромив ніж у спину: на Салтівці безробітний харків’янин напав на перехожого»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали чоловіка, який ввечері на Салтівці кинувся з ножем на перехожого.".