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Вонзил нож в спину: на Салтовке безработный харьковчанин напал на прохожего

Общество 16:57   06.12.2023
Виктория Яковенко
Вонзил нож в спину: на Салтовке безработный харьковчанин напал на прохожего Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали мужчину, который вечером на Салтовке бросился с ножом на прохожего.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник неожиданно подбежал к компании неизвестных ему людей и ударил 26-летнего мужчину сначала ногой, а затем вонзил нож в спину. После этого нападавший убежал. Пострадавший с ножевым ранением находится в больнице.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний безработный харьковчанин. Его задержали.

Во время обыска у фигуранта изъяли доказательства. Злоумышленник указал место, где он выбросил нож.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту в виде содержания под стражей.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, который вечером на Салтовке бросился с ножом на прохожего.".