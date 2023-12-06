Вонзил нож в спину: на Салтовке безработный харьковчанин напал на прохожего

Правоохранители задержали мужчину, который вечером на Салтовке бросился с ножом на прохожего.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник неожиданно подбежал к компании неизвестных ему людей и ударил 26-летнего мужчину сначала ногой, а затем вонзил нож в спину. После этого нападавший убежал. Пострадавший с ножевым ранением находится в больнице.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний безработный харьковчанин. Его задержали.

Во время обыска у фигуранта изъяли доказательства. Злоумышленник указал место, где он выбросил нож.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту в виде содержания под стражей.