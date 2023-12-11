У поліції показали кадри після ДТП під Харковом, де загинула сім’я волонтерів

Слідчі встановлюють обставини аварії на окружній Харкова, де загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків смертельної аварії.

ДТП сталася 10 грудня близько 15:20. На окружній дорозі зіштовхнулися «Skoda Fabia» та «Hyundai Elantra».

«Внаслідок ДТП 27-річний водій «Hyundai Elantra» та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира «Skoda Fabia» шпиталізували», – додали поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.