У поліції показали кадри після ДТП під Харковом, де загинула сім’я волонтерів
Фото: ГУНП в Харківській області
Слідчі встановлюють обставини аварії на окружній Харкова, де загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.
У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків смертельної аварії.
ДТП сталася 10 грудня близько 15:20. На окружній дорозі зіштовхнулися «Skoda Fabia» та «Hyundai Elantra».
«Внаслідок ДТП 27-річний водій «Hyundai Elantra» та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира «Skoda Fabia» шпиталізували», – додали поліцейські.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі встановлюють обставини аварії на окружній Харкова, де загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.".