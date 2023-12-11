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У поліції показали кадри після ДТП під Харковом, де загинула сім’я волонтерів

Події 15:30   11.12.2023
Вікторія Яковенко
У поліції показали кадри після ДТП під Харковом, де загинула сім’я волонтерів Фото: ГУНП в Харківській області

Слідчі встановлюють обставини аварії на окружній Харкова, де загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків смертельної аварії.

ДТП сталася 10 грудня близько 15:20. На окружній дорозі зіштовхнулися «Skoda Fabia» та «Hyundai Elantra».

«Внаслідок ДТП 27-річний водій «Hyundai Elantra» та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира «Skoda Fabia» шпиталізували», – додали поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі встановлюють обставини аварії на окружній Харкова, де загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.".