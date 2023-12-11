В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров
Фото: ГУНП в Харьковской области
Следователи устанавливают обстоятельства аварии на окружной Харькова, где погибли два человека, еще двое получили ранения.
В ГУ Нацполиции Харьковской области опубликовали фото последствий смертельной аварии.
ДТП произошло 10 декабря около 15:20. На окружной дороге столкнулись «Skoda Fabia» и «Hyundai Elantra».
«В результате ДТП 27-летний водитель «Hyundai Elantra» и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летний водитель и 34-летний пассажир «Skoda Fabia» госпитализированы», — добавили полицейские.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи устанавливают обстоятельства аварии на окружной Харькова, где погибли два человека, еще двое получили ранения.".