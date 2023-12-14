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Занедбане укриття на 50 людей знайшли на Харківщині (фото)

Суспільство 13:53   14.12.2023
Вікторія Яковенко
Занедбане укриття на 50 людей знайшли на Харківщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Дніпропетровський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного стану укриття у селі Шугаївка на Лозівщині, розраховане на 50 осіб.

За даними Харківської обласної прокуратури, зазначене укриття знаходиться на балансі підприємства, основним видом діяльності якого є забір, постачання та очищення води.

Встановлено, що приміщення не обладнане системами протипожежного захисту, спеціальним інвентарем та майном. Крім того, споруда не забезпечена штучним освітленням. Також відсутня документація, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо.

«Не зважаючи на припис органу контролю, балансоутримувач так і не усунув порушення та не організував безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз», – додали правоохоронці.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дніпропетровський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного стану укриття у селі Шугаївка на Лозівщині, розраховане на 50 осіб.".