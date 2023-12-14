Занедбане укриття на 50 людей знайшли на Харківщині (фото)

Дніпропетровський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного стану укриття у селі Шугаївка на Лозівщині, розраховане на 50 осіб.

За даними Харківської обласної прокуратури, зазначене укриття знаходиться на балансі підприємства, основним видом діяльності якого є забір, постачання та очищення води.

Встановлено, що приміщення не обладнане системами протипожежного захисту, спеціальним інвентарем та майном. Крім того, споруда не забезпечена штучним освітленням. Також відсутня документація, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо.

«Не зважаючи на припис органу контролю, балансоутримувач так і не усунув порушення та не організував безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз», – додали правоохоронці.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.