Занедбане укриття на 50 людей знайшли на Харківщині (фото)
Дніпропетровський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного стану укриття у селі Шугаївка на Лозівщині, розраховане на 50 осіб.
За даними Харківської обласної прокуратури, зазначене укриття знаходиться на балансі підприємства, основним видом діяльності якого є забір, постачання та очищення води.
Встановлено, що приміщення не обладнане системами протипожежного захисту, спеціальним інвентарем та майном. Крім того, споруда не забезпечена штучним освітленням. Також відсутня документація, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо.
«Не зважаючи на припис органу контролю, балансоутримувач так і не усунув порушення та не організував безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз», – додали правоохоронці.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дніпропетровський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного стану укриття у селі Шугаївка на Лозівщині, розраховане на 50 осіб.".