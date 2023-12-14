Заброшенное укрытие на 50 человек нашли на Харьковщине (фото)

Днепропетровский окружной админсуд обязал привести в надлежащее состояние укрытие в селе Шугаевка на Лозовщине, рассчитанное на 50 человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, указанное укрытие находится на балансе предприятия, основным видом деятельности которого является забор, снабжение и очистка воды.

Установлено, что помещение не оснащено системами противопожарной защиты, специальным инвентарем и имуществом. Кроме того, сооружение не снабжено искусственным освещением. Также отсутствует документация, в которой отражаются сведения о сроках и результатах проведенных осмотров, обследований и испытаний, проведенных технических обслуживаний, текущих и капитальных ремонтов.

«Несмотря на предписание органа контроля, балансодержатель так и не устранил нарушения и не организовал безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз», — добавили правоохранители.

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.