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Заброшенное укрытие на 50 человек нашли на Харьковщине (фото)

Общество 13:53   14.12.2023
Виктория Яковенко
Заброшенное укрытие на 50 человек нашли на Харьковщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Днепропетровский окружной админсуд обязал привести в надлежащее состояние укрытие в селе Шугаевка на Лозовщине, рассчитанное на 50 человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, указанное укрытие находится на балансе предприятия, основным видом деятельности которого является забор, снабжение и очистка воды.

Установлено, что помещение не оснащено системами противопожарной защиты, специальным инвентарем и имуществом. Кроме того, сооружение не снабжено искусственным освещением. Также отсутствует документация, в которой отражаются сведения о сроках и результатах проведенных осмотров, обследований и испытаний, проведенных технических обслуживаний, текущих и капитальных ремонтов.

«Несмотря на предписание органа контроля, балансодержатель так и не устранил нарушения и не организовал безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз», — добавили правоохранители.

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днепропетровский окружной админсуд обязал привести в надлежащее состояние укрытие в селе Шугаевка на Лозовщине, рассчитанное на 50 человек.".