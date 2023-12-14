Заброшенное укрытие на 50 человек нашли на Харьковщине (фото)
Днепропетровский окружной админсуд обязал привести в надлежащее состояние укрытие в селе Шугаевка на Лозовщине, рассчитанное на 50 человек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, указанное укрытие находится на балансе предприятия, основным видом деятельности которого является забор, снабжение и очистка воды.
Установлено, что помещение не оснащено системами противопожарной защиты, специальным инвентарем и имуществом. Кроме того, сооружение не снабжено искусственным освещением. Также отсутствует документация, в которой отражаются сведения о сроках и результатах проведенных осмотров, обследований и испытаний, проведенных технических обслуживаний, текущих и капитальных ремонтов.
«Несмотря на предписание органа контроля, балансодержатель так и не устранил нарушения и не организовал безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз», — добавили правоохранители.
Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заброшенное, порядок, прокуратура, суд, укрытие, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днепропетровский окружной админсуд обязал привести в надлежащее состояние укрытие в селе Шугаевка на Лозовщине, рассчитанное на 50 человек.".