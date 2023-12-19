Ще потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня

У середу, 20 грудня, у Харкові та області суттєві опади не передбачаються. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 2 до 4 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 4 – 6 тепла.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.