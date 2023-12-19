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Ще потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня

Суспільство 19:53   19.12.2023
Олена Нагорна
Ще потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня Фото: Василь Голосний

У середу, 20 грудня, у Харкові та області суттєві опади не передбачаються. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 2 до 4 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 4 – 6 тепла.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 20 грудня, у Харкові та області суттєві опади не передбачаються. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.".