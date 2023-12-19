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Еще потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 20 декабря

Общество 19:53   19.12.2023
Елена Нагорная
Еще потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 20 декабря

В среду, 20 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 2 до 4 градусов со знаком «плюс», днем — 4 — 6 тепла.

По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 20 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололед.".