Еще потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 20 декабря

В среду, 20 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 2 до 4 градусов со знаком «плюс», днем — 4 — 6 тепла.

По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.