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Безпечні свята в Україні забезпечуватимуть 27 тисяч людей

Суспільство 18:22   25.12.2023
Оксана Горун
Безпечні свята в Україні забезпечуватимуть 27 тисяч людей

У МВС повідомили про плани на різдвяно-новорічні свята.

20 тисяч поліцейських та сім тисяч рятувальників забезпечуватимуть безпеку громадян під час різдвяно-новорічних свят. На цілодобовому чергуванні перебуватиме понад сім тисяч рятувальників та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, також три повітряних судна“, — повідомила пресслужба МВС України.

Там також зазначили, що готові в разі потреби відправити для посилення цього контингенту ще понад 11 000 рятувальників та близько 5000 одиниць техніки.

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“Основні зусилля правоохоронців спрямовані на храми, де відбуваються богослужіння, та місця масового перебування громадян. Тут нестимуть службу оперативні підрозділи”, – зазначили в міністерстві.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У МВС повідомили про плани на різдвяно-новорічні свята".