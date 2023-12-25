Безпечні свята в Україні забезпечуватимуть 27 тисяч людей
У МВС повідомили про плани на різдвяно-новорічні свята.
“20 тисяч поліцейських та сім тисяч рятувальників забезпечуватимуть безпеку громадян під час різдвяно-новорічних свят. На цілодобовому чергуванні перебуватиме понад сім тисяч рятувальників та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, також три повітряних судна“, — повідомила пресслужба МВС України.
Там також зазначили, що готові в разі потреби відправити для посилення цього контингенту ще понад 11 000 рятувальників та близько 5000 одиниць техніки.
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“Основні зусилля правоохоронців спрямовані на храми, де відбуваються богослужіння, та місця масового перебування громадян. Тут нестимуть службу оперативні підрозділи”, – зазначили в міністерстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 18:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У МВС повідомили про плани на різдвяно-новорічні свята".