Безопасные праздники в Украине будут обеспечивать 27 тысяч человек

В МВД сообщили о планах на рождественско-новогодние праздники.

«20 тысяч полицейских и 7 тысяч спасателей будут обеспечивать безопасность граждан во время рождественско-новогодних праздников. На круглосуточном дежурстве будет находиться более семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной и специальной техники, также три воздушных судна», — сообщила пресс-служба МВД Украины.

Там также отметили, что готовы в случае необходимости отправить для усиления этого контингента еще более 11 000 спасателей и около 5000 единиц техники.

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«Основные усилия правоохранителей направлены на храмы, где проходят богослужения, и места массового пребывания граждан. Здесь будут нести службу оперативные подразделения», — отметили в министерстве.