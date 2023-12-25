Безопасные праздники в Украине будут обеспечивать 27 тысяч человек
Фото: МВД Украины
В МВД сообщили о планах на рождественско-новогодние праздники.
«20 тысяч полицейских и 7 тысяч спасателей будут обеспечивать безопасность граждан во время рождественско-новогодних праздников. На круглосуточном дежурстве будет находиться более семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной и специальной техники, также три воздушных судна», — сообщила пресс-служба МВД Украины.
Там также отметили, что готовы в случае необходимости отправить для усиления этого контингента еще более 11 000 спасателей и около 5000 единиц техники.
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«Основные усилия правоохранителей направлены на храмы, где проходят богослужения, и места массового пребывания граждан. Здесь будут нести службу оперативные подразделения», — отметили в министерстве.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: безопасность, ГСЧС, мвд, полиция, праздники;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 18:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В МВД сообщили о планах на рождественско-новогодние праздники".