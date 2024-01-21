Росіяни вдарили бомбой по фабриці взуття у Вовчанську на Харківщині – Болвінов

Зранку росіяни двічі обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Авіабомбами поцілили в навчальний центр та колишню фабрику взуття. Постраждали також житлові будинки біля місць влучань. На щастя, жертв серед мешканців, за попередньою інформацією, немає», – розповів Болвінов.