Росіяни вдарили бомбой по фабриці взуття у Вовчанську на Харківщині – Болвінов
Зранку росіяни двічі обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Авіабомбами поцілили в навчальний центр та колишню фабрику взуття. Постраждали також житлові будинки біля місць влучань. На щастя, жертв серед мешканців, за попередньою інформацією, немає», – розповів Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 14:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку росіяни двічі обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".