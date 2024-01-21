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Росіяни вдарили бомбой по фабриці взуття у Вовчанську на Харківщині – Болвінов

Події 14:56   21.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили бомбой по фабриці взуття у Вовчанську на Харківщині – Болвінов

Зранку росіяни двічі обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Авіабомбами поцілили в навчальний центр та колишню фабрику взуття. Постраждали також житлові будинки біля місць влучань. На щастя, жертв серед мешканців, за попередньою інформацією, немає», – розповів Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 14:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку росіяни двічі обстріляли Вовчанськ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".