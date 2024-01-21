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Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов

Происшествия 14:56   21.01.2024
Оксана Якушко
Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов

Утром россияне дважды обстреляли Волчанск, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Авиабомбами попали в учебный центр и бывшую фабрику обуви. Пострадали также жилые дома возле мест попаданий. К счастью, жертв среди жителей, по предварительной информации, нет», – рассказал Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов
Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов
21.01.2024, 14:56

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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром россияне дважды обстреляли Волчанск, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".