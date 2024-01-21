Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов
Утром россияне дважды обстреляли Волчанск, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Авиабомбами попали в учебный центр и бывшую фабрику обуви. Пострадали также жилые дома возле мест попаданий. К счастью, жертв среди жителей, по предварительной информации, нет», – рассказал Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, Вовчанск, КАБ, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, россияне, Сергей Болвинов, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 14:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром россияне дважды обстреляли Волчанск, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".