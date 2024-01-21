Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов

Утром россияне дважды обстреляли Волчанск, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Авиабомбами попали в учебный центр и бывшую фабрику обуви. Пострадали также жилые дома возле мест попаданий. К счастью, жертв среди жителей, по предварительной информации, нет», – рассказал Болвинов.