Залужний повідомив, чим били по Харкову, та про роботу ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що над територією України ППО знищила 21 ворожу ракету.

“Вночі, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, – зазначив Головком ЗСУ. – Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії”.

Так, за даними Залужного, у напрямку Харківщини армія РФ запустила чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, а також по Харківщині та Сумщині – вісім ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 із Брянська та Орловської області. Крім того, з території Бєлгородської області зафіксували пуск “Іскандерів-М” та двох керованих авіаційних ракет Х-59 двома літаками Су-34 (куди вони летіли, Головком не уточнив).

По Україні були пуски 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 12 балістичних ракет “Іскандер-М” (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області)

За інформацією Залужного, ППО знищила:

– 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

– 5 балістичних ракет “Іскандер-М”;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

“Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей”, – зазначив Залужний.

Нагадаємо, по Харкову росіяни завдали двох серій ударів – близько 4-ї та 7-ї години ранку 23 січня. На цей час відомо про двох загиблих та 38 поранених. Один із прильотів припав по житловій багатоповерхівці.