Залужный сообщил, чем били по Харькову, и о работе ПВО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что над территорией Украины ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.
«Ночью, 23 января 2024 года, противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, — отметил Главком ВСУ. — Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории».
Так, по данным Залужного, в направлении Харьковщины армия РФ запустила четыре зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, а также по Харьковщине и Сумщине восемь ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области. Кроме того, с территории Белгородской области зафиксировали пуск «Искандеров-М» и двух управляемых авиационных ракет Х-59 двумя самолетами Су-34 (куда они летели, Главком не уточнил).
По Украине были пуски 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 12 баллистических ракет «Искандер-М» (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)
По информации Залужного, ПВО уничтожила:
— 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
— 5 баллистических ракет «Искандер-М»
— 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
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«Важно, что не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей», — отметил Залужный.
Напомним, по Харькову россияне нанесли две серии ударов — около 4 и 7 часов утра 23 января. На данный момент известно о двух погибших и 38 раненых. Один из прилетов пришелся по жилой многоэтажке.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Залужный, новости Харькова, пво, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что над территорией Украины ПВО уничтожила 21 вражескую ракету".