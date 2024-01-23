Жінка загинула у вогні на Харківщині: за добу чотири смертельні пожежі

Чотири смертельні пожежі сталися на Харківщині за минулу добу. У них загинуло семеро людей, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 02:55 23 січня виникла четверта пожежа на якій загинула жінка 1975 року народження. Подія трапилась у м. Балаклія, Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи приватного житлового будинку на площі 100 кв.м. Причиною пожежі стала несправність пічного опалення”, – поінформували рятувальники.

Раніше в ДСНС вже повідомляли подробиці інших смертельних пожеж. Так, о 07:19 22 січня сталася пожежа в Харкові. Горів будинок на вул. Верещаківській. У вогні загинули 57-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще одна пожежа сталася в селі Краснопавлівка, також у приватному будинку. На згарищі рятувальники виявили тіло 75-річного власника. І в тій само Краснопавлівці Лозівського району ввечері спалахнула квартира у двоповерховому житловому будинку. Там загинули троє: жінка 1973 року народження та двоє чоловіків 1978 та 1966 років народження.

Загалом за добу ДСНС ліквідувала 12 пожеж, три з яких виникли через російські обстріли.