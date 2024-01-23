Женщина погибла в огне на Харьковщине: за сутки четыре смертельных пожара

Четыре смертельных пожара случилось в Харьковской области за минувшие сутки. В них погибли семь человек, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 02:55 23 января возник пожар, на котором погибла женщина 1975 года рождения. Событие произошло в г. Балаклея, Изюмского района. Горели конструктивные элементы частного жилого дома на площади 100 кв. м. Причиной пожара стала неисправность печного отопления», — проинформировали спасатели.

Ранее в ГСЧС уже сообщали подробности других смертельных пожаров. Так, в 07:19 22 января случился пожар в Харькове. Горел частный дом на ул. Верещаковской. В огне погибли 57-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще один пожар произошел в селе Краснопавловка, также в частном доме. На пепелище спасатели обнаружили тело 75-летнего владельца. И в той же Краснопавловке Лозовского района вечером загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. Там погибли трое: женщина 1973 года рождения и двое мужчин 1978 и 1966 годов рождения.

В целом за сутки ГСЧС ликвидировала 12 пожаров, три из которых возникли из-за российских обстрелов.