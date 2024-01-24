У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці

У Харкові, на місці удару РФ, обмежили рух транспорту по вулиці Пушкінській від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого.

Рух перекрили тимчасово, через проведення невідкладних ремонтних робіт, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Проїзд дозволений лише для екстрених та ремонтних служб.

Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт, зазначили патрульні.

Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про 9 постраждалих.