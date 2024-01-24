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У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці

Суспільство 11:30   24.01.2024
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові, на місці удару РФ, обмежили рух транспорту по вулиці Пушкінській від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого.

Рух перекрили тимчасово, через проведення невідкладних ремонтних робіт, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Проїзд дозволений лише для екстрених та ремонтних служб.

Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт, зазначили патрульні.

Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ  втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про 9 постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, на місці удару РФ, обмежили рух транспорту по вулиці Пушкінській від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого.".