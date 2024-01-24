В центре Харькова перекрыли движение транспорта: подробности

В Харькове, на месте удара РФ, ограничили движение транспорта по улице Пушкинской от улицы Свободы до улицы Ярослава Мудрого.

Движение перекрыли временно из-за проведения неотложных ремонтных работ, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Проезд разрешен только для экстренных и ремонтных служб.

Ограничения будут действовать на время выполнения ремонтных работ, отметили патрульные.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о 9 пострадавших.