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В центре Харькова перекрыли движение транспорта: подробности

Общество 11:30   24.01.2024
Виктория Яковенко
В центре Харькова перекрыли движение транспорта: подробности Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове, на месте удара РФ, ограничили движение транспорта по улице Пушкинской от улицы Свободы до улицы Ярослава Мудрого.

Движение перекрыли временно из-за проведения неотложных ремонтных работ, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Проезд разрешен только для экстренных и ремонтных служб.

Ограничения будут действовать на время выполнения ремонтных работ, отметили патрульные.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о 9 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, на месте удара РФ, ограничили движение транспорта по улице Пушкинской от улицы Свободы до улицы Ярослава Мудрого.".