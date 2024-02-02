Росіяни скинули КАБ-500 по агропідприємству на Харківщині

2 лютого близько 14:50 росіяни обстріляли село Вільхуватка, в результаті чого пошкоджені складські приміщення місцевого агропідприємства, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу КАБ-500.

Крім того, окупанти обстріляли з артилерії село Кіндрашівка. Без постраждалих.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).