Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области
2 февраля около 14:50 россияне обстреляли село Ольховатка, в результате чего повреждены складские помещения местного агропредприятия, сообщила Харьковская областная прокуратура.
По предварительным данным, враг ударил по селу КАБ-500.
Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии село Кондрашовку. Без пострадавших.
Прокуроры со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, КАБ-500, кондрашовка, ольховатка, россияне, село, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 22:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 февраля около 14:50 россияне обстреляли село Ольховатка, в результате чего повреждены складские помещения местного агропредприятия, сообщила Харьковская областная прокуратура.".