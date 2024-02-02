Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области

2 февраля около 14:50 россияне обстреляли село Ольховатка, в результате чего повреждены складские помещения местного агропредприятия, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным, враг ударил по селу КАБ-500.

Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии село Кондрашовку. Без пострадавших.

Прокуроры со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).