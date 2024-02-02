Live
  • Пт 02.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области

Происшествия 22:17   02.02.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области

2 февраля около 14:50 россияне обстреляли село Ольховатка, в результате чего повреждены складские помещения местного агропредприятия, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным, враг ударил по селу КАБ-500.
Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии село Кондрашовку. Без пострадавших.

Прокуроры со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Ракетный удар по Змиеву: на ремонты поврежденных домов выделили почти 0,5 млн

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Кофейню с 9 видами пончиков открыла харьковчанка благодаря деньгам от єРобота
Кофейню с 9 видами пончиков открыла харьковчанка благодаря деньгам от єРобота
02.02.2024, 18:53
Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области
Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области
02.02.2024, 22:17
Правительство Украины проинформировало США, что решило уволить Залужного — СМИ
Правительство Украины проинформировало США, что решило уволить Залужного — СМИ
02.02.2024, 23:05
Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото
Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото
01.02.2024, 22:23
Главные новости Харькова 2 февраля: сурок Тимка дал прогноз на весну (видео)
Главные новости Харькова 2 февраля: сурок Тимка дал прогноз на весну (видео)
02.02.2024, 22:35
Снег с дождем. Какой будет погода 3 февраля в Харькове и области
Снег с дождем. Какой будет погода 3 февраля в Харькове и области
02.02.2024, 20:04

Новости по теме:

18:12
Двое жителей Балаклеи травмированы из-за вражеских обстрелов Харьковщины
14:56
Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов
21:44
Россияне впервые били по Харькову гиперзвуковой ракетой Искандер-М – Синегубов
09:07
Россияне бомбили Ивановку и штурмовали Синьковку на Харьковщине — Генштаб ВСУ
08:31
Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой

Вы читали новость: «Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 22:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 февраля около 14:50 россияне обстреляли село Ольховатка, в результате чего повреждены складские помещения местного агропредприятия, сообщила Харьковская областная прокуратура.".