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На Харківщині люди знайшли ракету Х-32, правоохоронці проводять огляд (відео)

Репортаж 15:57   05.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині люди знайшли ракету Х-32, правоохоронці проводять огляд (відео)

Ворожу ракету Х-32 в Богодухівському районі знайшли місцеві жителі наприкінці минулого тижня.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця падіння ракети, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Вказаний огляд проведено з метою фіксації відомості, що мають значення для кримінального провадження. Окрім цього, вказаний огляд переслідує дві інші, але не менш важливі мети. По-перше, встановлення будь-яких компонентів, що вироблені поза територією межі РФ. Це є важливим, оскільки згідно з попереднім дослідженням маркування на вказаній ракеті встановлено, що вона виготовлена у третьому кварталі 2023 року, а отже в періоді санкційних обмежень щодо держави-агресорки», – коментує прокурор Микита Дальока.

Також ціль огляду – призначення відповідних експертиз, які дадуть можливість отримати відомості для кримінального провадження.

«Та дослідити спеціалістами інституту вказаного озброєння, а саме її компонентів та технології, що своєю чергою можуть надати нашим спеціалістам технології, які будуть використовуватися при розробленні засобів власного ураження», – зазначили у прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожу ракету Х-32 в Богодухівському районі знайшли місцеві жителі наприкінці минулого тижня.".