На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)

Вражескую ракету Х-32 в Богодуховском районе обнаружили местные жители в конце прошлой недели.

Правоохранители проводят осмотр места падения ракеты, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Указанный обзор проведен с целью фиксации сведения, имеющих значение для уголовного производства. Кроме того, указанный осмотр преследует две другие, но не менее важные цели. Во-первых, установление любых компонентов, произведенных вне территории РФ. Это важно, поскольку согласно предварительному исследованию маркировки на указанной ракете установлено, что она изготовлена в третьем квартале 2023 года, а следовательно в периоде санкционных ограничений в отношении государства-агрессора», — комментирует прокурор Никита Дальока.

Также цель осмотра – назначение соответствующих экспертиз, позволяющих получить сведения для уголовного производства.

«И исследовать специалистами института указанного вооружения, а именно ее компонентов и технологии, которые в свою очередь могут предоставить нашим специалистам технологии, которые будут использоваться при разработке средств собственного поражения», — отметили в прокуратуре.