На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)
Вражескую ракету Х-32 в Богодуховском районе обнаружили местные жители в конце прошлой недели.
Правоохранители проводят осмотр места падения ракеты, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Указанный обзор проведен с целью фиксации сведения, имеющих значение для уголовного производства. Кроме того, указанный осмотр преследует две другие, но не менее важные цели. Во-первых, установление любых компонентов, произведенных вне территории РФ. Это важно, поскольку согласно предварительному исследованию маркировки на указанной ракете установлено, что она изготовлена в третьем квартале 2023 года, а следовательно в периоде санкционных ограничений в отношении государства-агрессора», — комментирует прокурор Никита Дальока.
Также цель осмотра – назначение соответствующих экспертиз, позволяющих получить сведения для уголовного производства.
«И исследовать специалистами института указанного вооружения, а именно ее компонентов и технологии, которые в свою очередь могут предоставить нашим специалистам технологии, которые будут использоваться при разработке средств собственного поражения», — отметили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражескую ракету Х-32 в Богодуховском районе обнаружили местные жители в конце прошлой недели.".