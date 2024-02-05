Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)

Репортаж 15:57   05.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)

Вражескую ракету Х-32 в Богодуховском районе обнаружили местные жители в конце прошлой недели.

Правоохранители проводят осмотр места падения ракеты, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Указанный обзор проведен с целью фиксации сведения, имеющих значение для уголовного производства. Кроме того, указанный осмотр преследует две другие, но не менее важные цели. Во-первых, установление любых компонентов, произведенных вне территории РФ. Это важно, поскольку согласно предварительному исследованию маркировки на указанной ракете установлено, что она изготовлена в третьем квартале 2023 года, а следовательно в периоде санкционных ограничений в отношении государства-агрессора», — комментирует прокурор Никита Дальока.

Также цель осмотра – назначение соответствующих экспертиз, позволяющих получить сведения для уголовного производства.

«И исследовать специалистами института указанного вооружения, а именно ее компонентов и технологии, которые в свою очередь могут предоставить нашим специалистам технологии, которые будут использоваться при разработке средств собственного поражения», — отметили в прокуратуре.

Читайте также: Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)
На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)
05.02.2024, 15:57
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
05.02.2024, 15:21
Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)
Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)
05.02.2024, 15:17
15 лет дали женщине и мужчине, сливавшим РФ расположение ВСУ на Харьковщине
15 лет дали женщине и мужчине, сливавшим РФ расположение ВСУ на Харьковщине
05.02.2024, 16:53
Зеленский увольнением выталкивает Залужного в политику – ВВС
Зеленский увольнением выталкивает Залужного в политику – ВВС
05.02.2024, 14:23
Неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую на сарай, уничтожили саперы на Харьковщине
Неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую на сарай, уничтожили саперы на Харьковщине
05.02.2024, 17:21

Новости по теме:

14:52
2 тыс. долларов за место: в Харькове на взятке задержали заведующего кладбищем
19:53
Терехов: офисный центр, планировавшийся у Саржиного яра, возведут у Металлиста
15:40
В Италии популярный регион вводит ограничения для туристов. И это не Венеция
20:39
Экологи назвали ТОП-5 интересных мест для отдыха на Харьковщине (фото, видео)
11:25
Участники ВНО могут сменить место регистрации

Вы читали новость: «На Харьковщине люди нашли ракету Х-32, правоохранители проводят осмотр (видео)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражескую ракету Х-32 в Богодуховском районе обнаружили местные жители в конце прошлой недели.".