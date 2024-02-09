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Квартирою померлої у Харкові заволоділи шахраї: житло віддають мерії

Суспільство 13:55   09.02.2024
Вікторія Яковенко
Квартирою померлої у Харкові заволоділи шахраї: житло віддають мерії Фото: Харківська міськрада

Квартиру по вулиці Нестерова у Харкові за 700 тисяч гривень незаконно привласнили за допомогою паспорта покійниці.

У Харківській обласній прокуратурі з’ясували, що власницею цього житла була жінка, яка померла у жовтні 2021 року. Спадкоємців у неї не було.

«Проте у листопаді того ж року відбулось незаконне заволодіння вказаним житлом шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлої на той час власниці з використанням паспорта останньої», – з’ясували правоохоронці.

Після таких махінацій, квартиру безпідставно передали в іпотеку, додали в прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що відповідно до закону, після смерті власників за відсутності спадкоємців квартира мала перейти у власність міськради, як відумерла спадщина.

Щоб повернути продане майно у власність громади, прокуратура пішла до суду. Суд задовольнив позов правоохоронців і квартиру мають віддати мерії.

У прокуратурі додали, що за фактом незаконного заволодіння вказаною квартирою триває досудове розслідування. Злочинні дії інкриміновано як шахрайство.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Квартиру по вулиці Нестерова у Харкові за 700 тисяч гривень незаконно привласнили за допомогою паспорта покійниці.".