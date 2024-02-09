Квартирою померлої у Харкові заволоділи шахраї: житло віддають мерії
Квартиру по вулиці Нестерова у Харкові за 700 тисяч гривень незаконно привласнили за допомогою паспорта покійниці.
У Харківській обласній прокуратурі з’ясували, що власницею цього житла була жінка, яка померла у жовтні 2021 року. Спадкоємців у неї не було.
«Проте у листопаді того ж року відбулось незаконне заволодіння вказаним житлом шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлої на той час власниці з використанням паспорта останньої», – з’ясували правоохоронці.
Після таких махінацій, квартиру безпідставно передали в іпотеку, додали в прокуратурі.
Правоохоронці нагадали, що відповідно до закону, після смерті власників за відсутності спадкоємців квартира мала перейти у власність міськради, як відумерла спадщина.
Щоб повернути продане майно у власність громади, прокуратура пішла до суду. Суд задовольнив позов правоохоронців і квартиру мають віддати мерії.
У прокуратурі додали, що за фактом незаконного заволодіння вказаною квартирою триває досудове розслідування. Злочинні дії інкриміновано як шахрайство.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Квартиру по вулиці Нестерова у Харкові за 700 тисяч гривень незаконно привласнили за допомогою паспорта покійниці.".