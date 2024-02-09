Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Квартирой умершей в Харькове завладели мошенники: жилье отдают мэрии

Общество 13:55   09.02.2024
Виктория Яковенко
Квартирой умершей в Харькове завладели мошенники: жилье отдают мэрии Фото: Харьковская областная прокуратура

Квартиру по улице Нестерова в Харькове за 700 тысяч гривен незаконно присвоили с помощью паспорта покойницы.

В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что владелицей этого жилья была женщина, которая  умерла в октябре 2021 года. Наследников у нее не было.

«Однако в ноябре того же года произошло незаконное завладение указанным жильем путем заключения договора купли-продажи от имени умершей в то время владелицы с использованием паспорта последней», — выяснили правоохранители.

После таких махинаций квартиру безосновательно передали в ипотеку, добавили в прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что согласно закону, после смерти владельцев при отсутствии наследников квартира должна была перейти в собственность горсовета, как выморочное наследство.

Чтобы вернуть проданное имущество в собственность громаді, прокуратура пошла в суд. Суд удовлетворил иск правоохранителей и квартиру должны отдать мэрии.

В прокуратуре добавили, что по факту незаконного завладения указанной квартирой продолжается досудебное расследование. Преступные действия инкриминированы как мошенничество.

Читайте также: «Держали в страхе» аграриев Харьковщины: поймали банду рейдеров (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
08.02.2024, 19:49
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
09.02.2024, 08:22
Главные новости Харькова 9.02: атака «шахедов», харьковчане вернулись из плена
Главные новости Харькова 9.02: атака «шахедов», харьковчане вернулись из плена
09.02.2024, 14:26
Под Харьковом мужчину задавила электричка: переходил в неположенном месте
Под Харьковом мужчину задавила электричка: переходил в неположенном месте
09.02.2024, 14:22
Сколько ВПЛ живут в Харькове: данные мэрии на 1 февраля
Сколько ВПЛ живут в Харькове: данные мэрии на 1 февраля
09.02.2024, 14:21
Ограбил дома и избил знакомого: рецидивиста на Харьковщине «посадили»
Ограбил дома и избил знакомого: рецидивиста на Харьковщине «посадили»
09.02.2024, 14:58

Новости по теме:

17:39
Выкрали документы и обманули нотариуса: мошенники завладели квартирой в центре Харькова

Вы читали новость: «Квартирой умершей в Харькове завладели мошенники: жилье отдают мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Квартиру по улице Нестерова в Харькове за 700 тысяч гривен незаконно присвоили с помощью паспорта покойницы.".