Квартирой умершей в Харькове завладели мошенники: жилье отдают мэрии

Квартиру по улице Нестерова в Харькове за 700 тысяч гривен незаконно присвоили с помощью паспорта покойницы.

В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что владелицей этого жилья была женщина, которая умерла в октябре 2021 года. Наследников у нее не было.

«Однако в ноябре того же года произошло незаконное завладение указанным жильем путем заключения договора купли-продажи от имени умершей в то время владелицы с использованием паспорта последней», — выяснили правоохранители.

После таких махинаций квартиру безосновательно передали в ипотеку, добавили в прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что согласно закону, после смерти владельцев при отсутствии наследников квартира должна была перейти в собственность горсовета, как выморочное наследство.

Чтобы вернуть проданное имущество в собственность громаді, прокуратура пошла в суд. Суд удовлетворил иск правоохранителей и квартиру должны отдать мэрии.

В прокуратуре добавили, что по факту незаконного завладения указанной квартирой продолжается досудебное расследование. Преступные действия инкриминированы как мошенничество.