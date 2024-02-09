Квартирой умершей в Харькове завладели мошенники: жилье отдают мэрии
Квартиру по улице Нестерова в Харькове за 700 тысяч гривен незаконно присвоили с помощью паспорта покойницы.
В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что владелицей этого жилья была женщина, которая умерла в октябре 2021 года. Наследников у нее не было.
«Однако в ноябре того же года произошло незаконное завладение указанным жильем путем заключения договора купли-продажи от имени умершей в то время владелицы с использованием паспорта последней», — выяснили правоохранители.
После таких махинаций квартиру безосновательно передали в ипотеку, добавили в прокуратуре.
Правоохранители напомнили, что согласно закону, после смерти владельцев при отсутствии наследников квартира должна была перейти в собственность горсовета, как выморочное наследство.
Чтобы вернуть проданное имущество в собственность громаді, прокуратура пошла в суд. Суд удовлетворил иск правоохранителей и квартиру должны отдать мэрии.
В прокуратуре добавили, что по факту незаконного завладения указанной квартирой продолжается досудебное расследование. Преступные действия инкриминированы как мошенничество.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Квартиру по улице Нестерова в Харькове за 700 тысяч гривен незаконно присвоили с помощью паспорта покойницы.".