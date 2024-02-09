Обікрав кілька домів та побив знайомого: рецидивіста на Харківщині «посадили»

На Харківщині засудили 42-річного неодноразово судимого чоловіка, який вчинив низку злочинів.

Зокрема, як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, мешканець села Соколове 3 лютого торік прийшов у гості до свого знайомого. Між чоловіками виникла суперечка, і гість побив господаря будинку.

«Усього зловмисник завдав не менше 16 ударів по різних частинах тіла потерпілого — власник будинку отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості», – зазначили у прокуратурі.

Також протягом вересня зловмисник обікрав декілька будинків. Здобиччю крадія стали інструменти і стартовий пістолет, додали правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним в умисному заподіянні середньої тяжкості тілесного ушкодження та крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років