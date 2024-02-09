Ограбил дома и избил знакомого: рецидивиста на Харьковщине «посадили»
На Харьковщине приговорили 42-летнего неоднократно судимого мужчину, который совершил ряд преступлений.
В частности, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, житель села Соколово 3 февраля в прошлом году пришел в гости к своему знакомому. Между мужчинами возник спор, и гость избил хозяина дома.
«Всего злоумышленник нанес не менее 16 ударов по разным частям тела потерпевшего – владелец дома получил телесные повреждения средней тяжести», — отметили в прокуратуре.
Также в течение сентября злоумышленник обокрал несколько домов. Добычей вора стали инструменты и стартовый пистолет, добавили правоохранители.
Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести телесного повреждения и воровстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 185 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, ограбил, прокуратура, рецидивист, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговорили 42-летнего неоднократно судимого мужчину, который совершил ряд преступлений.".