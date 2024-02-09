Ограбил дома и избил знакомого: рецидивиста на Харьковщине «посадили»

На Харьковщине приговорили 42-летнего неоднократно судимого мужчину, который совершил ряд преступлений.

В частности, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, житель села Соколово 3 февраля в прошлом году пришел в гости к своему знакомому. Между мужчинами возник спор, и гость избил хозяина дома.

«Всего злоумышленник нанес не менее 16 ударов по разным частям тела потерпевшего – владелец дома получил телесные повреждения средней тяжести», — отметили в прокуратуре.

Также в течение сентября злоумышленник обокрал несколько домов. Добычей вора стали инструменты и стартовый пистолет, добавили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести телесного повреждения и воровстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 185 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.