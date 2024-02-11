В України закінчуються ракети ППО, РФ зможе агресивніше бомбити міста – ISW

Затримки із західною допомогою у сфері безпеки можуть призвести до значної нестачі українських ракет ППО, що може дозволити РФ більш агресивно бомбардувати українські сили або навіть прифронтові міста, зокрема з авіації, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували публікацію The New York Times, в якій повідомлялося, що, за оцінками американських чиновників, запаси українських ракет ППО без західної допомоги закінчаться вже у березні.

ISW пише, що у грудні 2023 року українські сили збивали тактичні літаки РФ у Херсонській області, 14 січня також було збито російський А-50, що призводило до тимчасового скорочення операцій російської авіації.

“Інтенсифікація російської ударної кампанії в останні тижні, ймовірно, ще більше чинила тиск на українську протиповітряну оборону і, можливо, змусила Україну передислокувати засоби ППО, які раніше були в змозі обмежити російську тактичну авіацію, що діє на фронті та в російському тилу”, – зазначають аналітики

Повідомляється, що російська авіація активізувала підтримку наступальних операцій на сході України у січні, особливо в районі Авдіївки. ISW припускає, що обмежені запаси українських ракет ППО можуть надавати авіації РФ більше можливостей для нападу.

“Критична нестача ракет ППО в Україні може дозволити російським силам використовувати літаки, особливо пілотовані літаки, які зазвичай несуть важче корисне навантаження, у масштабі ближче до нинішньої лінії фронту в Україні та за її межами. Військовим РФ ще належить провести великомасштабні авіаційні операції на підтримку наземних наступів, і масштабна активізація операцій російської авіації буде серйозною загрозою для України”, — прогнозують аналітики.