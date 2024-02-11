У Украины заканчиваются ракеты ПВО, РФ сможет агрессивнее бомбить города — ISW

Задержки с западной помощью в области безопасности могут привести к значительной нехватке украинских ракет ПВО, что может позволить РФ более агрессивно бомбить украинские силы или даже прифронтовые города, в частности из авиации, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали публикацию The New York Times, в которой сообщалось, что, по оценкам американских чиновников, запасы украинских ракет ПВО без западной помощи закончатся уже в марте.

ISW пишет, что в декабре 2023 года украинские силы сбивали тактические самолеты РФ в Херсонской области, 14 января также был сбит российский А-50, что приводило к временному сокращению операций российской авиации.

“Интенсификация российской ударной кампании в последние недели, вероятно, еще больше оказала давление на украинскую противовоздушную оборону и, возможно, заставила Украину передислоцировать средства ПВО, которые ранее были в состоянии ограничить российскую тактическую авиацию, действующую на фронте и в российском тылу”, — отмечают аналитики.

Сообщается, что российская авиация активизировала поддержку наступательных операций на востоке Украины в январе, особенно в районе Авдеевки. ISW предполагает, что ограниченные запасы украинских ракет ПВО могут давать авиации РФ больше возможностей для нападения.

“Критическая нехватка ракет ПВО в Украине может позволить российским силам использовать самолеты, особенно пилотируемые самолеты, которые обычно несут более тяжелую полезную нагрузку, в масштабе ближе к нынешней линии фронта в Украине и за ее пределами. Военным РФ еще предстоит провести крупномасштабные авиационные операции в поддержку наземных наступлений, и масштабная активизация операций российской авиации будет представлять собой серьезную угрозу для Украины”, — прогнозируют аналитики.