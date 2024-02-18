Головні новини Харкова 18.02: авіаудари по 8 населених пунктах Харківщини
Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».
По 8 населених пунктах Харківщини бомбами ударили росіяни – Генштаб ЗСУ
Авіаційних ударів зазнали Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Московка, Загризове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».".