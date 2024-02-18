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Главные новости Харькова 18.02: авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины

Происшествия 08:12   18.02.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 18.02: авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг не наступал.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".