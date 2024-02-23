Зеленський пояснив, навіщо звільнив Залужного

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу “Fox News” відповів на запитання, яке мучить українців: за що звільнили Героя України, Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Зеленський заявив, що Україні потрібно оновлення, оскільки “деякі речі не змінювалися протягом певного періоду часу”, пише “NV”.

“Ми маємо бути швидшими. Це означає позбутися всієї бюрократії, яку ми маємо, інакше у нас не буде жодних шансів. Бути розумнішими, більш технологічними та, звичайно, швидшими. Час — це гроші, а в нашому випадку час — життя людей”, – розшифрував свою думку Президент України.

Він також відповів на запитання, чи може Залужний опинитися тепер в опозиції до нього. Відповідь була короткою: “Це його вибір”.

Нагадаємо, близько 18:00 8 лютого у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного. У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського, і відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.