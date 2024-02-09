The Economist – про ризики нового етапу війни і репутацію Сирського

Відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ знаменує новий та вирішальний етап війни, в якому президент Володимир Зеленський ризикує помилитися. Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має репутацію людини, готової вступити в бій із ворогом, навіть якщо це вимагає великих витрат у людях та техніці, пише The Economist.

“Відмінності між актором, який став політиком, та його загартованим у боях командиром частково полягали у культурі та особистості… Замість того щоб здійснювати централізований контроль, Зеленський продовжував залишатися головним патріотом, висловлюючи відмову своєї країни поступитися перед російською агресією. Генерал Залужний, який, по суті, вже багато років перебував у стані війни з Росією, зосередився на бойових діях. Тільки коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася, ці тертя почали шкодити”, — пише видання.

Журналісти зазначають, що президент та його адміністрація поклали відповідальність за невдалий контрнаступ минулого року на Залужного. Вони хотіли, щоб українська армія підготувалася до подальших атак, і вимагали від нього розробити плани бойових дій та взяти на себе непопулярний тягар мобілізації додаткових військ. Генерал відкинув їхні аргументи. Він зауважив, що його обережність після провалу першого штурму призвела до того, що він заощадив життєво важливі війська та техніку. Залужний стверджував, що не зможе планувати наступний контрнаступ, якщо не знатиме, які ресурси має. Він сказав, що обов’язком політиків є мобілізація суспільства, і він мав рацію.

За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення РФ в інтерв’ю The Economist Зеленський сказав, що Україна більше цінує життя, ніж територію. Проте з недавніх пір, продовжують журналісти, його президентство має на меті повернення всієї окупованої території. Коли стало ясніше, що її не може бути досягнуто, нетерпіння Зеленського стосовно Залужного зростало. Він та його чиновники відчули загрозу популярності генерала. Це була одна з причин, через яку Зеленський прагнув централізувати владу.

Видання вважає, що генерал пішов правильно. В умовах демократії збройні сили мають підкорятися політикам. Авторитет генерала Залужного як головнокомандувача вже був фатально підірваний чутками про його відставку. Чим довше Зеленський здавався надто слабким, щоб його звільнити, тим більше страждав і його власний авторитет.

Що стосується призначення Сирського, пише The Economist, одним із ризиків для Зеленського стане невдоволення в армії, викликане звільненням улюбленого командира.

“Генерал Сирський має репутацію людини, готової вступити в бій з ворогом, навіть якщо це вимагає великих витрат у людях і техніці. Він викликає розбіжності й бурхливу реакцію з боку офіцерів. Деякі хвалять його професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на своїх підлеглих і керує страхом. Він навряд чи ставитиме під сумнів пріоритети свого президента. Коли він візьме на себе вищу посаду, йому доведеться пом’якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі”, — зазначають журналісти.

Видання прогнозує, що реорганізація також спричинить збої, оскільки офіцери перейдуть на нові посади, і важливо, щоб це не знизило боєздатність України. Незабаром знадобиться нова мобілізація, навіть якщо Сирський використовуватиме війська в основному для оборони – як йому слід зараз робити.

Оскільки Залужний був героєм в Україні, його звільнення матиме політичні наслідки, продовжує The Economist. Той чи інший олігарх побачить у ньому засіб реалізації своїх амбіцій.

“Чи зможе Зеленський отримати вигоду зі звільнення генерала Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни. Сьогодні він все ще публічно дотримується своєї обіцянки, що Україна поверне собі кожен дюйм землі, окупованої російськими військами, навіть якщо в приватному порядку він знає, що це станеться нескоро, якщо взагалі станеться. Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не відбудеться якихось абсолютно несподіваних змін, війна, яка визначається територією, – це війна, яку Україна не зможе виграти”, — вважає видання.

Щоб вижити у майбутній довгій боротьбі, Україні необхідно підвищити свою стійкість і мати кращу протиповітряну оборону та артилерію, пишуть журналісти. Враховуючи відмову республіканців у Конгресі погодитися на великий пакет зброї та грошей, Україна потребує ще більшої вітчизняної здатності виробляти зброю, особливо безпілотники. Україні необхідно залучати інвестиції та допомогу, а також підвищувати цінність експорту.

Нагадаємо, близько 18:00 8 лютого у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного. У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського, і відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Президент розглядає на керівні посади бригадних генералів Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковників Павла Паліса і Вадима Сухаревського.