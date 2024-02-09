Отставка Залужного: The Economist — о рисках нового этапа и репутации Сырского

Отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ знаменует новый и решающий этап войны, в котором президент Владимир Зеленский рискует ошибиться. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если это требует больших затрат в людях и технике, пишет The Economist.

“Различия между актером, ставшим политиком, и его закаленным в боях командиром частично заключались в культуре и личности… Вместо того чтобы осуществлять централизованный контроль, Зеленский продолжал оставаться главным патриотом, выражая отказ своей страны уступить перед лицом российской агрессии. Генерал Залужный, который, по сути, уже много лет находился в состоянии войны с Россией, сосредоточился на боевых действиях. Только когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали приносить вред”, — пишет издание.

Журналисты отмечают, что президент и его администрация возложили ответственность за неудачное контрнаступление прошлого года на Залужного. Они хотели, чтобы украинская армия подготовилась к дальнейшим атакам, и требовали от него разработать планы боевых действий и взять на себя непопулярное бремя мобилизации дополнительных войск. Генерал отверг их доводы. Он заметил, что его осторожность после провала первого штурма привела к тому, что он сэкономил жизненно важные войска и технику. Залужный утверждал, что не сможет планировать следующее контрнаступление, если не будет знать, какими ресурсами располагает. Он сказал, что обязанностью политиков является мобилизация общества, и он был прав.

Через несколько недель после полномасштабного вторжения РФ в интервью The Economist Зеленский сказал, что Украина больше ценит жизни, чем территорию. Однако с недавних пор, продолжают журналисты, его президентство ставит целью возвращение всей оккупированной территории. Когда стало яснее, что она не может быть достигнута, нетерпение Зеленского по отношению к Залужному росло. Он и его чиновники почувствовали угрозу популярности генерала. Это была одна из причин, по которой Зеленский стремился централизовать власть.

Издание считает, что уход генерала был правильным. В условиях демократии вооруженные силы должны подчиняться политикам. Авторитет генерала Залужного как главнокомандующего уже был фатально подорван слухами об его отставке. Чем дольше Зеленский казался слишком слабым, чтобы его уволить, тем больше страдал и его собственный авторитет.

Что касается назначения Сырского, пишет The Economist, одним из рисков для Зеленского станет недовольство в армии, вызванное увольнением всеми любимого командира.

«Генерал Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если это требует больших затрат в людях и технике. Он вызывает разногласия и бурную реакцию со стороны действующих офицеров. Некоторые хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на своих подчиненных и управляет страхом. Он вряд ли будет подвергать сомнению приоритеты своего президента. Когда он возьмет на себя высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», — отмечают журналисты.

Издание прогнозирует, что реорганизация также вызовет сбои, поскольку офицеры перейдут на новые должности, и важно, чтобы это не снизило боеспособность Украины. Вскоре понадобится новая мобилизация, даже если Сырский будет использовать свои войска в основном для обороны – как ему и следует сейчас делать.

Поскольку Залужный был героем в Украине, его увольнение будет иметь и политические последствия, продолжает The Economist. Тот или иной олигарх увидит в нем средство реализации своих амбиций.

«Сможет ли Зеленский извлечь выгоду из увольнения Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны. Сегодня он все еще публично придерживается своего обещания, что Украина вернет себе каждый дюйм земли, оккупированной российскими войсками, даже если в частном порядке он знает, что это произойдет нескоро, если вообще произойдет. Если бы украинские силы смогли изгнать российских оккупантов, это было бы замечательно. Однако, если не произойдет каких-то совершенно неожиданных изменений, война, определяемая территорией, — это война, которую Украина не сможет выиграть», — считает издание.

Чтобы выжить в предстоящей долгой борьбе, Украине необходимо повысить свою устойчивость и иметь лучшую противовоздушную оборону и артиллерию, пишут журналисты. Учитывая отказ республиканцев в Конгрессе согласиться на большой пакет оружия и денег, Украина нуждается в еще большей отечественной способности производить оружие, особенно беспилотники. Украине необходимо привлекать инвестиции и помощь, а также повышать ценность того, что она экспортирует.

Напомним, около 18:00 8 февраля в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного. В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Президент рассматривает на руководящие должности бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палиса и Вадима Сухаревского.