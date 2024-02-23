Зеленский объяснил, зачем уволил Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу «Fox News» ответил на вопрос, который мучает украинцев: за что уволили Героя Украины, Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Зеленский заявил, что Украине требовалось обновление, поскольку «некоторые вещи не менялись в течение определенного периода времени», пишет «NV».

«Мы должны быть быстрее. Это значит избавиться от всей бюрократии, которую мы имеем, иначе у нас не будет никаких шансов. Быть умнее, технологичнее и, конечно, быстрее. Время – это деньги, а в нашем случае время – жизнь людей», – расшифровал свою мысль Президент Украины.

Он также ответил на вопрос о том, может ли Залужный оказаться теперь в оппозиции к нему. Ответ был кратким: «Это его выбор».

Напомним, около 18:00 8 февраля в telegram-каналах Президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного. В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и с этого дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.