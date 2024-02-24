Яка погода очікується в Харкові та області 25 лютого – прогноз

У неділю, 25 лютого, у Харкові та області не прогнозують істотних опадів. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – 4 – 6 з позначкою «плюс».

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 3 – 8 тепла.