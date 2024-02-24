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Какая погода ожидается в Харькове и области 25 февраля – прогноз

Погода 20:46   24.02.2024
Виктория Яковенко
Какая погода ожидается в Харькове и области 25 февраля – прогноз Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 25 февраля, в Харькове и области не прогнозируют существенных осадков. На дорогах местами будет гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем – 4 – 6 с отметкой «плюс».

По области ночная температура будет составлять от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 3 – 8 тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 20:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 25 февраля, в Харькове и области не прогнозируют существенных осадков. На дорогах местами будет гололед.".