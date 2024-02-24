Какая погода ожидается в Харькове и области 25 февраля – прогноз

В воскресенье, 25 февраля, в Харькове и области не прогнозируют существенных осадков. На дорогах местами будет гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем – 4 – 6 с отметкой «плюс».

По области ночная температура будет составлять от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 3 – 8 тепла.